Координатор ОБСЕ посетил КПП «Станица Луганская» в Донбассе

Донецк, 7 апреля. Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш посетил контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» в Донбассе. Об этом рассказала представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева.

Фриш посмотрел «текущее состояние единственного пункта пропуска в Луганске» и «своими глазами увидел переход, количество людей». Во время визита координатор от ОБСЕ проверил состояние деревянной конструкции на месте разрушенного моста, по которой местные жители пересекают линию соприкосновения. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время здесь появится постоянная переправа, пишет РИА Новости.

«Представители ОРДЛО хотят мост (шириной — прим.) три метра, чтобы скорая помощь могла проехать в случае необходимости, но не достигнуты соглашения по этому моменту (со стороны Киева — ред.). Есть обсуждение — два метра или три будет», — сказал Фриш.

По словам Кобцевой, ежедневно линию соприкосновения на КПП «Станица Луганская» пересекают от восьми до десяти тысяч человек.

Напомним, по решению Украины с 2015 года введен пропускной режим с территориями ДНР и ЛНР. Въехать или выехать из Донецкой и Луганской народных республик можно только через специальные пункты пропуска.