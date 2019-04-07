Украинский режиссер рассказал, как его избили «за Рашку» в Киеве



Киев, 7 апреля. Режиссера Юрия Грузинова, недовольного российской музыкой, избили в кафе «Брайтон Бич» в Киеве. По его словам, на него тут же набросились агрессивные посетители.

«Москалю в Киеве, на Печерке, пустили кровь со словами «Я люблю рашку», — так Грузинов описал инцидент на своей странице в Facebook («москалем» режиссер называет себя из-за российского происхождения — Прим. ФАН).

По его словам, он сделал замечание, что в кафе играет русская музыка, «и тут чувак как заорет: «Я люблю рашку!». После этого, пока Грузинов пытался выяснить, «за что конкретно» этот посетитель любит Россию, другой отдыхавший «со стороны врезал наотмашь и свалил».

Грузинов посетовал, что после этого ему пришлось обращаться в больницу, где ему наложили швы. Фото своего избитого лица он также опубликовал в соцсети. Кроме того, режиссер с недовольством описал действия полицейских, к которым он обратился, чтобы заявить о нападении.