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Украинский режиссер рассказал, как его избили «за Рашку» в Киеве

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Украинский режиссер рассказал, как его избили «за Рашку» в Киеве
Киев, 7 апреля. Режиссера Юрия Грузинова, недовольного российской музыкой, избили в кафе «Брайтон Бич» в Киеве. По его словам, на него тут же набросились агрессивные посетители.

«Москалю в Киеве, на Печерке, пустили кровь со словами «Я люблю рашку», — так Грузинов описал инцидент на своей странице в Facebook («москалем» режиссер называет себя из-за российского происхождения — Прим. ФАН).

По его словам, он сделал замечание, что в кафе играет русская музыка, «и тут чувак как заорет: «Я люблю рашку!». После этого, пока Грузинов пытался выяснить, «за что конкретно» этот посетитель любит Россию, другой отдыхавший «со стороны врезал наотмашь и свалил».

Грузинов посетовал, что после этого ему пришлось обращаться в больницу, где ему наложили швы. Фото своего избитого лица он также опубликовал в соцсети. Кроме того, режиссер с недовольством описал действия полицейских, к которым он обратился, чтобы заявить о нападении.

«Вместо номера значка дали размер обуви, анекдоты рассказывали друг другу, не дали дописать заявление и приняли его так, сообщив, что больше нет бумаги», — возмутился он.

Автор: Игорь Федоров
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