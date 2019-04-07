Слон насмерть затоптал браконьера на глазах у его друзей в ЮАР

Кейптаун, 7 апреля. Слон насмерть затоптал браконьера в Национальном парке Крюгер (Kruger National Park) в ЮАР. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По данным газеты, группа браконьеров нелегально вторглась на территорию заповедника, чтобы поохотиться. Один из них предпринял попытку поймать носорога, когда на него напал слон. Животное насмерть затоптало мужчину на глазах у его приятелей. Сообщается, что очевидцы произошедшего моментально покинули парк и связались с родственниками погибшего.

Позже сотрудники заповедника отправились на поиски трупа, останки браконьера обнаружили на следующий день недалеко от Крокодилового моста.

«На месте обнаружили лишь человеческий череп и штаны. Скорее всего, на мужчину напали голодные львы», — предположил рейнджер Дон Инглиш.

Согласно данным местной полиции, трех соучастников арестовали. Первое слушание по делу прошло 5 апреля. Браконьерам предъявили обвинения в нелегальном проникновении на территорию парка, отсутствии лицензии на оружие и боевые припасы, а также в незаконной охоте. Отмечается, что повторное слушание назначено на 12 апреля.

Как заявлял ранее зоозащитник и основатель фонда «Not Ivory» Максим Князев, проблема браконьерства на планете достигла апогея. Так, каждый год в Африке браконьеры незаконно убивают около 30 тысч слонов.