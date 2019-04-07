Калуга, 7 апреля. Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео. Запись выложил в Сеть очевидец происшествия.

В региональном УМВД сообщили, что в отношении участников инцидента были составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. В настоящее время материалы направлены в суд для принятия решения.

«Также установлены водители транспортных средств, на которых перемещались участники конфликта. Мероприятия, направленные на задержание зачинщиков инцидента продолжаются», — добавили в ведомстве.

По предварительным данным, массовая драка произошла на улице Лейптуновского 6 апреля. В этот день в городе проходил матч обнинского «Кванта» и московского «Торпедо». По предварительным данным, в результате потасовки пострадали пять человек.

На кадрах записи опубликованной записи можно видеть, что на земле лежат два получивших травмы фаната. Кроме того, ущерб был причинен и уличным торговцам овощами и фруктами. Болельщики перевернули несколько ящиков с их товаром.