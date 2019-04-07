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Сатановский заявил, что РФ дважды развеяла иллюзии членов НАТО о прочности блока

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Сатановский заявил, что РФ дважды развеяла иллюзии членов НАТО о прочности блока

Москва, 7 апреля. Россия неоднократно показывала странам НАТО, что прочность блока — это иллюзия, заявил известный российский политолог Евгений Сатановский в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, страны Североатлантического альянса относятся к США лояльно  благодаря поддержке американских войск. Сатановский провел параллель с ситуацией, которая сложилась в Организации стран Варшавского договора до распада СССР. Тогда, по словам политолога, истеблишмент Польши и Восточной Германии «удивительным образом радостно участвовал» в работе ОВД.

Сатановский заметил, что «никаких иллюзий о том, насколько крепок блок НАТО, блок отношений между западными странами и США, точно нет». По словам эксперта, надежды стран НАТО на прочность альянса были дважды развеяны РФ в ситуациях с Турцией и Грузией.

«Тема «атлантизма», конечно, безумно интересна, но вам было бы дешевле в 1955 году Советский Союз в НАТО принять», — сказал политолог.

По его словам, НАТО в 2015 году показала свое нежелание защищать страны-члены альянса. Этот факт, по мнению Сатановского, подтверждает ситуация в 2015 году, когда Турция сбила российский истребитель и оказалась на грани войны с Россией. Однако альянс не пришел на помощь своему союзнику, поэтому турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и повернулся в сторону РФ, так как осознал, что блок является ненадежным.

«Еще у нас был Саакашвили, который был абсолютно уверен, что ему на помощь придет блок НАТО. В результате Пятидневной войны, развязанной им, Грузия потеряла как минимум Абхазию и Южную Осетию. Первые серии этого многосерийного сеанса мизантропии прошли — мы идем к следующим», — резюмировал Сатановский.

Напомним, ранее политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что внутри военно-политического блока есть место кризису солидарности и растущему скепсису в отношении целей и задач этой организации.

Автор: Сергей Петров
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