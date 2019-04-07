Премьер Ливии выразил протест послу Франции в связи с поддержкой сил Хафтара

Триполи, 7 апреля. Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Фаиз Сарадж выразил протест послу Франции в связи с поддержкой Парижем наступательной операции Ливийской национальной армии (ЛНА) на Триполи. Об этом сообщает портал The Libya Observer со ссылкой на источник в ливийском правительстве.

По данным источника, премьер-министр ПНЕ вызвал посла Франции в Ливии Беатрис дю Хеллен, чтобы выразить протест в связи с тем, что Париж «разжигает боевые действия в западной части страны», поддерживая командующего ЛНА Халифа Хафтара. По мнению Сараджа, Франция пытается получить доступ к энергоресурсам Ливии.

6 апреля Сарадж выступил с официальным заявлением, в котором призвал международное сообщество осудить действия Хафтара, а также пригрозил военнослужащим ЛНА международным трибуналом.

Напомним, 4 апреля командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступательной операции на Триполи, где базируется Правительство национального единства. 5 апреля ЛНА взяла под свой контроль аэропорт Триполи. Позднее в Ливию прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Генсек ООН провел встречу с Хафтаром, в ходе которой маршал заявил, что ЛНА продолжит военную операцию до полного освобождения Триполи от незаконных вооруженных формирований.