Внучка Елизаветы II собралась замуж за итальянского миллионера

Лондон, 7 апреля. Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис планирует выйти замуж за 35-летнего миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом пишет таблоид The Sun со ссылкой на собственный источник.

Как сообщает издание, пара «по уши влюблена» друг в друга, и, скорее всего, в ближайшем будущем они поженятся.

Отмечается, что принцесса и бизнесмен живут вместе и открыто говорят о браке.

«Не знаю, действительно ли он делал предложение, но они открыто говорят о браке. Это будет либо в этом году, либо, может быть, в начале будущего года», — пишет The Sun.

Ранее стало известно, что внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская вышла замуж за экс-сотрудника ночного клуба Джека Бруксбэнка.

Напомним, ранее сообщалось, что Елизавета II решила взять герцогиню Сассекскую Меган Маркл под персональный контроль. Отмечалось, что королеве не нравятся поступки Меган Маркл. В частности, речь шла о вечеринке, устроенной в честь ее еще не появившегося на свет ребенка.