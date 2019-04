США выводят часть своего контингента из Ливии

Москва, 7 апреля. Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) передислоцировало часть своего контингента в Ливии в связи с боевыми действиями в районе Триполи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте командования.

В заявлении отмечается, что Ливию покидает военный персонал, который был задействован в охране дипломатических миссий, а также оказывал помощь властям в борьбе с терроризмом.

Кроме того, в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлены десантные катера на воздушной подушке, принадлежащие Корпусу морской пехоты США. Катера были замечены у берегов Ливии в районе Триполи. По предварительным данным, плавсредства были задействованы в эвакуации американских генералов и других офицеров.

More videos of US Marines activity of the coast of Janzour in Tripoli, #Libya this morning. pic.twitter.com/JdtEBbB5tv