США выводят часть своего контингента из Ливии

Москва, 7 апреля. Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) передислоцировало часть своего контингента в Ливии в связи с боевыми действиями в районе Триполи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте командования.

«Контингент Вооруженных сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно перебазирован из Ливии в ответ на ухудшение условий безопасности», — говорится в сообщении.

Declining security in Libya results in personnel relocation, agility emphasis - https://t.co/pa80EXUxtK pic.twitter.com/ny6jrzJ6SP — US AFRICOM (@USAfricaCommand) 7 апреля 2019 г.

В заявлении отмечается, что Ливию покидает военный персонал, который был задействован в охране дипломатических миссий, а также оказывал помощь властям в борьбе с терроризмом.

Кроме того, в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлены десантные катера на воздушной подушке, принадлежащие Корпусу морской пехоты США. Катера были замечены у берегов Ливии в районе Триполи. По предварительным данным, плавсредства были задействованы в эвакуации американских генералов и других офицеров.

More videos of US Marines activity of the coast of Janzour in Tripoli, #Libya this morning. pic.twitter.com/JdtEBbB5tv — Aldin ???????? (@aldin_ww) 7 апреля 2019 г.

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал начать наступление на ливийскую столицу, которая находится под контролем Правительства национального единства. 5 апреля генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в ливийский город Раджма, где расположен штаб Хафтара. Командующий ЛНА заявил генеральному секретарю ООН, что армия будет продолжать военную операцию до полного освобождения Триполи от незаконных вооруженных формирований.