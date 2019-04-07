Российские студенты объявили голодовку в египетской тюрьме

Каир, 7 апреля. Находящиеся в тюрьме египетской столицы студенты из Ингушетии объявили голодовку, они требуют освобождения, поскольку им по сегодняшний день не предъявили конкретных обвинений. Об этом рассказала ТАСС мать одного из задержанных студентов Марем Дзейтова.

Она сообщила, что очередной судебный процесс запланирован на среду, 10 апреля. До сегодняшнего дня представляющий интересы россиян адвокат не встречался с задержанными.

Согласно законодательству арабской страны допускается задержание заключенных в течение года и трех месяцев. Однако их могут отпустить по решению суда.

Напомним, граждан Российской Федерации, которые хотели получить в Каире религиозное образование, задержали сотрудники правоохранительных органов в августе прошлого года. Некоторых из них отпустили, но пятеро уроженцев Ингушетии до сих пор остаются под стражей, их заподозрили в экстремизме.