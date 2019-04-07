Лавров рассказал о завершении формирования конституционного комитета Сирии

Москва, 7 апреля. Работа по формированию конституционного комитета Сирии подходит к концу. Соответствующее заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров по итогам своих переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

Лавров отметил, что урегулирование ситуации в САР должно происходить на основе резолюции Совбеза ООН 2254 и решений Конгресса сирийского национального диалога. По словам главы внешнеполитического ведомства, в настоящее время завершается работа по формированию конституционного комитета, пишет РИА Новости.

«Надеюсь, что в ближайшее время наши коллеги из ООН смогут начать выполнять призыв содействовать работе конституционного комитета, который должен начать работать в Женеве», — подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил, что комитет формируется в соответствии с решением Конгресса сирийского национального диалога и резолюцией Совета Безопасности ООН. Он заявил, что РФ рассчитывает на запуск комитета в ближайшее время.