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Посольство РФ рассказало подробности встречи с отравленным «Новичком» британцем

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Посольство РФ рассказало подробности встречи с отравленным «Новичком» британцем

Москва, 7 апреля. Россия по-прежнему заинтересована в объективном и прозрачном расследовании инцидентов в Солсбери и Эймсбери, заявили в посольстве РФ в Великобритании после встречи российского посла Александра Яковенко с якобы пострадавшим от «Новичка» британцем Чарльзом Роули.

По версии версии Скотленд-Ярда, Роули летом минувшего года года подвергся воздействию нервно-паралитического вещества, которым, как утверждает Лондон, были отравлены также экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вместе с Роули была отравлена его подруга Дон Стерджес. Женщина скончалась.

О беседе с послом попросил сам Роули и его брат Мэтью. В ходе встречи Яковенко выразил соболезнования в связи со смертью Стерджес, и сообщил, что российская сторона заинтересована в расследовании отравления, однако, как и ни близкие и родственники потерпевших, до сих пор не получили от британских властей никаких результатов следственных действий.

Дипломат также передал Роули копию подготовленного посольством доклада «Солсбери: вопросы без ответа». Как отметили в пресс-службе дипмиссии, он был крайне удивлен подобным молчанием со стороны Лондона и поблагодарил посла за возможность получить альтернативную точку Москвы.

Кроме того, потерпевший рассказал, что британские власти не предоставляют ему никакого медицинского сопровождения, хотя состояние его здоровья продолжает ухудшаться, пишет ТАСС.

Автор: Игорь Федоров
Источник: ТАСС
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