Украинские националисты отметили в Киеве годовщину первой «конституции»

В Киеве в 309-ю годовщину «первой украинской конституции» возле памятника гетману Пилипу Орлику прошла акция украинских националистов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Мероприятие было приурочено к знаменательному событию — 5 апреля 1710 года была принята конституция Пилипа Орлика под названием «Договоры и постановления прав и вольностей войсковых Запорожского войска». По словам ораторов, она стала «первой европейской и мировой конституцией в ее современном понимании».

«Для украинских патриотов важно восстановить авторитет конституции Украины, возвратить историческую правду, а также акцентировать внимание народа на древних традициях юридического дела в стране, — заявил лидер партии «Патриот» Николай Голомша. — Украина имеет очень глубокие корни, тысячелетнюю историю письменности и опыт в написании Основного закона. Пилип Орлик был по-настоящему прогрессивным гетманом, который понимал, что территория и люди становятся государством и цивилизацией в момент, когда нормируются принципы, лежащие в основе правового государства».

Выступавший за ним известный юрист Николай Сирый напомнил о «мощных европейских государствах, которые в XVIII веке еще имели монархический строй, когда на Украине уже была написана демократическая конституция».

«Украинский народ уже тогда ставил вопрос о том, что надо жить по принципам свободного общества, — заявил зампред партии «Патриот» Андрей Хома. — Украина живет, пока живем мы — украинцы! Те, кто любит свою страну, ценит свою историю и кто уважает друг друга. Нам есть кем гордиться в нашей истории — множество известных украинцев, один из которых — гетман Пилип Орлик».

Заметим, что у историков другое мнение по поводу описываемых событий. Пилип Орлик (известный как Филипп Степанович Орлик) вообще не был «классическим» украинцем. Его отец Степан Орлик был шляхтичем Речи Посполитой, потомком бежавших в Польшу из-за гонений чехов-гуситов. Мать Орлика также была из малопоместного рода шляхтичей, то есть поляков.

История подписания «конституции» Пилипа Орлика выглядела весьма странно. Например, этот документ так никогда и не вступил в силу — по сути, он был написан предателями в условиях изгнания. Изгнание, в котором находились тогда лидеры «прозападных» украинских казаков, было вполне заслуженным. В легендарной битве под Полтавой между русским и шведским войсками гетман Иван Мазепа и его отряд, предавший Петра Первого и примкнувший к шведам, потерпели сокрушительное поражение.

Вместе с ближайшим окружением изменник Мазепа оказался на территории Османской империи и уже через год умер. Его преемником стал генеральный писарь Пилип Орлик, особо приближенный к Мазепе. Во время избрания Орлика на пост гетмана и был принят документ, который определял права и обязанности гетмана. События происходили 5 апреля 1710 года в турецком городе Бендеры, отсюда и его название — «Бендерская конституция».

Впрочем, слова «конституция» не было в названии документа, он назывался «Договоры и постановления прав и вольностей войсковых Запорожского войска». Распространяемый националистами миф о «староукраинском языке» этого акта опровергает суровая правда жизни — «конституция» Орлика написана обычным русским языком XVIII века, по тем же нормам и шаблонам, что и указы Петра Первого. Вместо «гетьмана Пилипа Орлика» текст подписан «гетманом Филипом Орликом».

Видимо, тот еще не знал, что у украинцев должен быть отдельный язык, поэтому свое имя писал «москальской мовой». И, видимо, заранее презирая Юлию Тимошенко, упорно писал вместо «батькивщина» «отчизна». Авторы текста называли территорию будущего государства «Украиной», «Малой Россией» и «Малой Русью» (и последние два встречаются гораздо чаще «Украины»).

Но главное — никакой «демократии» в документе Орлика не было и в помине. Как констатируют историки, «права и вольности» не планировали создавать из Сечи парламентскую демократию. Они превращали ее в олигархическую республику, вся власть и права в которой были бы сосредоточены в руках небольшой группы людей из числа «верхов» Запорожского казачества. Поэтому все заявления о «первой в истории демократической конституции» являются ложными.

Один из ораторов у памятника договорился до того, что «именем Пилипа Орлика недаром назван французский аэропорт «Орли». Видимо, теперь на очереди у укропатриотов американский «Орландо».