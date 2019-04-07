Ливия готовится к новым вооруженным столкновениям. СОБЫТИЯ ДНЯ. ФАН-ТВ

Ливия на грани войны В столице Ливии готовятся к новому вооруженному противостоянию. К Триполи стягиваются войска, которые должны отразить наступление армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром — его силы уже взяли под контроль столичный аэропорт. Напомним, парламент и армия Хафтара после народного избрания контролируют восточную часть государства. А на западе работает правительство, сформированное ООН и ЕС. Двоевластие, равно как и кризис, поглотили Ливию в 2011 году, когда в стране произошла насильственная смена власти и убийство действовавшего тогда лидера Муаммара Каддафи. Добавлим, что на этой неделе маршал объявил наступление с целью освободить город от незаконных вооруженных групп, но приказал ни при каких обстоятельствах не открывать огонь по мирным жителям. В свою очередь МИД России призывает участников конфликта к политическому решению вопроса путем выборов и конституционной реформы.

Протесты в Судане Неспокойно сегодня и в столице Судана. Корреспонденты ФАН, которые находятся в Хартуме, сообщили о 50 тыс. человек на мирной акции протеста. Они скандируют лозунги и требуют отставки президента страны Омара аль-Башира. Волнения здесь начались еще в декабре, когда недовольные граждане высказались против коррупции и политики властей. Кстати говоря, именно тогда западные СМИ растиражировали «фейки» о якобы разрушительных митингах и сотнях погибших в Хартуме, чего на самом деле не происходило. А 23 февраля, когда Башир даже распустил кабмин, возмущения, казалось бы, прекратились, как вдруг Хартум вновь накрыло волной протестов, организованных оппозицией. Однако, несмотря на массовость, акция оказалась мирной и обошлась без серьезных столкновений. Остается верить, что и впредь обойдется без радикального вмешательства.

Стрельба в Чикаго Семь человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Иллинойс. Инцидент произошел в небольшом округе Чикаго Уэст Инглвуде во время семейного праздника. Среди раненых оказалось два ребенка, их срочно госпитализировали. Больше всех пострадала 29-летняя женщина, которая находилась с детьми, преступник выстрелил в нее как минимум дважды — в грудь и плечо, ее состояние оценивается как критическое. Мотивы и личность стрелка пока не установлены.