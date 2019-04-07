В Словакии исключили присутствие американских войск в стране

Братислава, 7 апреля. Глава парламента Словакии, лидер входящей в правительственную коалицию республики Словацкой национальной партии Андрей Данко исключил возможность включения в готовящееся соглашение о словацко-американском сотрудничестве в сфере обороны пункт о размещении на территории страны американских военных. Об этом сообщает радио RTVS.

«Мы будем настаивать, чтобы в новом договоре о сотрудничестве с Соединенными Штатами в оборонной сфере не было ни слова о временном или регулярном присутствии в республике американских ВС», — указал Данко.

Спикер заявил, что глава дипломатического ведомства Словакии Мирослав Лайчак сейчас находится с визитом в Вашингтоне. Словацкий министр планирует договориться с американскими коллегами о таком тексте договора, который бы полностью исключал размещение американских баз и военных на территории государства.

Напомним, страны Североатлантического альянса, членом которого является Словакия, связаны с Америкой двусторонними соглашениями о сотрудничестве в оборонной отрасли. Словакия в военном блоке относится к ряду государств, чье население не приемлет укрепление национальной безопасности за счет создания иностранных военных баз.