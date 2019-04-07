На Западе испугались «русских боевых экстрасенсов»

Москва, 7 апреля. Запад обеспокоился информацией о том, что в России обучили военных, которые могут силой мысли сбивать настройки компьютеров и специальных программ, подслушивать разговоры через стены и общаться телепатически.

Как пишет британская газета The Sunday Times, ссылаясь на статью о суперсолдатах, которая была опубликована в центральном издании Министерства обороны России «Армейский вестник», военные РФ подготовили «боевых экстрасенсов», которые могут обнаруживать засады и вести допрос, используя телепатию. На Западе заинтересовались информацией о «русских боевых экстрасенсах».

В официальном журнале Минобороны РФ подчеркивается, что подразделения спецназа отрабатывали некоторые «методики парапсихологии» во время боевых действий в Чечне — они пробовали «сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации».

«В планах военных многих стран — создать сверхсолдата, способного выдерживать пытки, голод, лишение сна, его не сломят побои и электрошок — он не чувствует боли или страха, может есть траву, общаться телепатически, противостоять стрессу, взбираться на стены, словно ящерица», — отмечает автор материала в «Армейском вестнике».

Страны НАТО неоднократно подчеркивали, что в настоящее время ведут разработку нового вида вооружения, которое основано на искусственном интеллекте и машинном обучении. Об этом сообщается в кратком содержании новой стратегии американского военного ведомства.

Директор российского Института стратегического планирования Александр Гусев в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что «в настоящее время США никаких преимуществ перед Россией не имеют и ближайшее время иметь не будут». По его словам, у РФ есть такие виды вооружений, о которых Соединенные Штаты даже и не догадываются. Гусев заметил, что у России есть возможность не только «дестабилизировать войска любого противника, но и нанести ему непоправимый урон».