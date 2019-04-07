Эксперт ответил Порошенко на слова «об откате Украины под имперскую Россию»

Петра Порошенко нельзя назвать сильным политиком, который может решать проблемы и предлагать что-то новое для украинского народа. Так политолог Леонид Савин прокомментировал заявление действующего президента Украины об «угрозе откатиться под имперскую Россию», о чем Порошенко ранее написал в своем аккаунте в Twitter.

На своей странице в социальной сети действующий президент опубликовал запись: «Выбор 21 апреля: Европа или Россия», в которой он отметил, что Украине нужен сильный президент и верховный главнокомандующий.

«Украине нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но еще быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть», — пишет Порошенко.

По мнению политолога и главного редактора информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонида Савина, заявление действующего президента «похоже на продолжение старой риторики, которая не имеет особого успеха у рядовых граждан Украины».

«Но я согласен в одном — Украине действительно нужен сильный президент и главнокомандующий, но это явно не Петр Порошенко. За время своего президентства он показал себя со слабой стороны, причем для всех: и для рядовых украинцев, и для России, и для Европы. Государственников, которые бы занимались отстаиванием национальных интересов и улучшением благосостояния народа Украины, не было, вероятно, со времен [Леонида] Кучмы. Хотя и его таким сложно назвать», — говорит эксперт.

Собеседник ФАН подчеркивает, что, публикуя популистские высказывания в социальных сетях, Порошенко в первую очередь обращается не к рядовым украинцам, а к «западным партнерам, намекая на необходимость оказания помощи в проигрышной ситуации».

«Таким образом, Порошенко пытается не только показать лояльность своим западным хозяевам, но и в очередной раз выставить Россию в качестве долгосрочной «угрозы» западным интересам. Хотя, если смотреть на поведение европейских политиков, там все больше и больше слышно, что Россия — нужный и важный партнер для ЕС. По крайней мере, это актуально для стран, которые составляют ядро Европы, — Германии и Франции. Именно они подчеркивают необходимость сотрудничества с Москвой, хотя и говорят, что есть проблемы, которые можно решать за столом переговоров», — продолжает Савин.

Тем не менее заявления Порошенко, сделанные незадолго до второго тура президентских выборов, по мнению политолога, вряд ли изменят ситуацию и принесут ему дополнительные политические очки.

«Порошенко нельзя назвать сильной политической фигурой, которая может решать проблемы и предложить что-то новое и актуальное для украинского народа, поэтому это заявление не возымеет эффекта. То, что было совершено за последние годы, — это решение небольшой группы лиц, которые делали все, связанное с ухудшением наших взаимоотношений, в угоду интересов Запада. И подавляющее большинство украинцев, я думаю, 80–90%, в принципе лояльно настроены к России, они ожидают возвращения наших взаимоотношений хотя бы на тот уровень, который был до 2014 года», — заключил эксперт.

Напомним, 21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов. В этот этап гонки за кресло главы государства вышли Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. В первом туре выборов, который состоялся 31 марта, действующий президент Украины набрал 16% голосов избирателей. За Владимира Зеленского проголосовали около 30% избирателей.

5 апреля кандидаты в президенты сдали анализы на наличие наркотических веществ и алкоголя, что является условием проведения предвыборных дебатов. Результаты анализов шоумена оказались отрицательными, в его крови не выявили запрещенные вещества. В крови президента Украины психоактивные вещества также не нашли.