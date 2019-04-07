Автор песни «На заре» рассказал, почему клип на хит вышел спустя 32 года после съемки. ФАН-ТВ

Премьера клипа спустя 32 года. Такое на музыкальном олимпе происходит, пожалуй, впервые. Советская группа «Альянс» сняла видео на свой главный хит «На заре» еще в 1987 году, но опубликовала его только на днях, 5 апреля. Всего за пару дней ролик попал в топ видеохостинга YouTube, заработав сотни тысяч просмотров. Олега Парастаева, автора хита и участника группы, такой интерес со стороны слушателей поразил. А для режиссера клипа Михаила Макаренкова это так и не увидевшая в свое время свет работа и вовсе была дебютной. Артисты пообщались с ФАН-ТВ и рассказали о том, почему премьера клипа на главную песню группы «Альянс» отложилась на более чем 30 лет, и о том, что с тех пор изменилось в их творчестве.

Почему спустя такое большое количество времени клип все-таки появился в сети? Почему это не произошло сразу после съемок?

Олег Парастаев: Все были молодые и резвые, и нам казалось, что мы способны на значительно лучшее, и отложили в сторону на потом. Конечно, ничего не сделали, потому что побежали все по своим делам. Но я вообще такой скупердяй, у меня все хранится, если жена не выкинет, и тут раз, и обнаружилось. Я оцифровал, но конечно было безобразие полное: пленка посыпалась. А несколько лет назад нас свела судьба опять с Мишей, с автором этого клипа, и я говорю: «Миш, есть вот эта чепуха, мне кажется надо, чтобы народ увидел эту чепуху, потому что теперь я смотрю, и она вроде, как и не чепуха». Пусть это и сделано на коленке, но зато видно, что это сделано с душой.

Михаил Макаренков: Я помог, изменил формат, сделал просто 16 на 9 из квадрата.

В клипе очень необычно подобраны образы героев, плащ на одном и гавайская рубашка на другом. Почему так?

Михаил Макаренков: Я ничего не умел вообще, но подумал, почему бы не попробовать. Я позвонил ребятам, дали две камеры с операторами. Отсняли, была ранняя весна, холодно. Костюм, в котором Игорь был, я придумал. Я говорю: «Ты прыгаешь с забора, которого будет не видно, а потом я сделаю в обратную сторону, что ты взлетел». Он отказывался, говорил: «Я разобьюсь». Короче мне пришлось одеться и спрыгнуть спиной назад.

Олег Парастаев: Я тогда еще спрашивал: «Откуда, Миш, ты такой костюм припер». Да вот, программа, по-моему, называлась «Этот фантастический мир», там все дети и взрослые были в таких костюмах, якобы будущее какое-то. А у меня была рубашка, потому, что он меня всегда зажимал. Он никогда со мной ничем не делился, он все для Журавлева делал. И грим, и то, и се, а я как есть, так и был. Это первый клип, который снимался в истории «Альянса». Миша находился в каком-то громадном мерседесе и оттуда общался с нами по громкоговорителю. И он все время орал: «Чуваки, это чума!», «Это клево!», «Это отлично!»

Мы ожидали, что когда он нам покажет, мы упадем все. Когда он показал…

Михаил Макаренков: Да я просто сидел на кнопках, там можно было выбирать первая или вторая камера. И мне нравилась эта игра, поэтому я кричал «Отлично получается!»

Почему в клипе только два человека, если участника группы четыре?

Олег Парастаев: Туманов — это басист, я ему позвонил, вот съемка, а он не мог, вот что-то реально срочное было. А Косте Гаврилову, второму клавишнику я сказал, что съемка в Царицыно. А как играли музыканты? Мы же любительская группа, не профессиональная, Кремлевский дворец для нас недоступен был, мы в ДК всяких выступали. И он почему-то подумал, что дворец культуры «Царицыно». И пошел его искать. А мобильных телефонов не было, мы его час-два прождали и начали без него.

Как вы относитесь к тому, что на песню в разное время появлялось очень много разных каверов? В том числе Монеточка в эфире «Голубого Урганта»?

Олег Парастаев: Я к разному по-разному отношусь. Если мы говорим про Монеточку, то положительно. Потому что люди позвонили и спросили у меня разрешения, показали, что в итоге будет. Я считаю, что это не позорно. Я также очень хорошо отношусь к тому, что сделал Гришковец с группой Brainstorm. Опять же видно, что человек прочувствовал. Он написал свой текст, о своих переживаниях, а не чтобы заработать денег. Как сейчас есть иной раз. Поэтому получился очень достойный кавер.

Какова судьба того самого синтезатора из клипа?

Олег Парастаев: Продал. Как и когда – не помню. Такое время было, магазинов не было. Кто и что привезет, сразу хватаешь, если деньги есть. Мне повезло с этим «коргом».

Михаил Макаренков: У меня был такой же, только с белыми клавишами.

Группа подготовила и восстановила альбом 1987-го года, который уже доступен на всех цифровых носителях. А уже 19 апреля состоится релиз нового сборника треков. Однако Олег Парастаев отмечает, на сцену возвращаться он не хочет, ему интересно ведение своего канала на видеохостинге и воспитание детей, но песни писать он продолжит. Говорит, что иногда просыпается из-за них среди ночи, когда вдохновение приходит неожиданно. У автора еще десятки написанных песен, но «На заре» все равно остается каким-то уникальным хитом: для самого композитора, режиссера клипа и всех тех музыкантов, которые продолжают создавать новые каверы. После всплеска просмотров, а за два дня их количество перевалило за 600 тысяч, канал Олега Парастаева на YouTube заблокировали.