Сирия, 7 апреля. Протесты против признания США Голанских высот израильской территорией вновь разворачиваются в Дейр-эз-Зоре. Поступают сообщения о готовящейся провокации боевиков с применением химоружия. «Нусра»*** заминировала десятки автомобилей для атак на позиции САА в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков юго-западнее Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): за выкуп освободила одного из бывших главарей ИГ1 на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: готовится к новой провокации с химоружием в Идлибе; заминировала десятки автомобилей для атак на позиции САА в демилитаризованной зоне.

Курды: потеряли как минимум 58 бойцов в стычках с террористами в Дейр-эз-Зоре с момента объявления США о якобы победе над ИГИЛ1.

Провинция Алеппо

После недавних ударов боевиков по городскому парку Алеппо, части Сирийской арабской армии (САА) приступили к ответным обстрелам укрепрайонов джихадистов. Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), правительственные войска ведут огонь по опорным пунктам исламистов на окраинах города Халса к юго-западу от административного центра провинции. Сведений о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

Между тем стало известно, что протурецкие боевики освободили одного из высокопоставленных террористов «Исламского государства»1, отбывавшего наказание в тюрьме на окраине населенного пункта Хавар Килис на севере региона. Как заявляет военный источник в сети Twitter (RE_N_AS), джихадисты отпустили бывшего главаря ИГ по прозвищу Омар Ахмед Аль-Хаджа в обмен на выкуп в размере 30 тысяч долларов. По неподтвержденным данным, в настоящий момент член террористической группировки проживает в кантоне Африн. Как известно, он несет ответственность за убийство около трех тысяч человек из племени «Шайтат» в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции Дейр-эз-Зор вновь вспыхнули протесты населения против оккупантов. По сведениям Twitter-канала (syria24media), на этот раз демонстрации прошли в административном центре провинции. Митингующие осудили признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами Соединенными Штатами. Как известно, израильские военные незаконно оккупировали Голаны в ходе Шестидневной войны 1967 года, в 1981 году провозгласив суверенитет над этим районом в одностороннем порядке. Совет Безопасности ООН осудил действия Тель-Авива, заявив о том, что они являются нарушением международного права. Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Высот израильскими 25 марта, что вызвало массовые протестные акции по всей стране.

Тем временем военный источник в Twitter (Sarmad_AlJilane) сообщает о том, что с момента объявления о достижении полной победы над «Исламским государством», сделанного Вашингтоном, были убиты 58 членов «Демократических сил Сирии»***** (SDF). Отмечается, что все они погибли в результате атак террористов, которые все еще скрываются в подземных тоннелях и пещерах в окрестностях якобы полностью «освобожденного» города Багуз-Фаукани.

Провинция Идлиб

Поступают сообщения о готовящейся провокации боевиков с использованием химического оружия. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (Salah_Addin_), члены псевдогуманитарной организации «Белые каски» оказывают поддержку джихадистам террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1***, предоставляя свои машины скорой помощи для транспортировки емкостей с химикатами в район Хан-Шейхуна. Более подробная информация в настоящий момент уточняется.

Между тем боевики «Хайят Тахрир Аш-Шам» занимаются подготовкой новых вылазок в демилитаризованной зоне. Twitter-канал (Ben_Jonson_1985) сообщает о том, что исламисты заминировали несколько десятков автомобилей, дабы провести атаки на позиции правительственных войск на линии соприкосновения сил сторон.

Провинция Хама

Появилась информация о последствиях обстрелов боевиков, которые произошли днем ранее. Информационное агентство SANA News сообщает о том, что один из мирных жителей был убит в результате ударов исламистов по жилым зданиям в деревнях Эр-Расиф, Аль-Азизия и Аль-Карим на северо-западе региона. Кроме того, военный источник в сети Twitter (smmsyria) опубликовал фотографии из города Масьяф на западе от Хамы, который оказался под огнем боевиков несколькими часами ранее. Были обнародованы снимки местного госпиталя, подвергшегося массированным ударам джихадистов. Напомним, жертвами радикалов в Масьяфе стали порядка 20 человек, четверо из которых были убиты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)