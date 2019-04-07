СК РФ рассказал об уникальном эксперименте при расследовании теракта в метро Петербурга

Москва, 7 апреля. Уникальный эксперимент следователей СК РФ помог окончательно опровергнуть заявления о невиновности обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, 3 апреля 2017 года около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Жертвами теракта стали 15 человек, еще 67 были ранены.

«Уже на следующий день после совершения теракта была установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро. Им оказался Акбаржон Джалилов», — напомнила Петренко.

Еще 11 подозреваемых в совершении теракта были задержаны в течение месяца. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступления по статьям об организации террористического сообщества и участии в нем, содействии террористической деятельности, совершении террористического акта, незаконном изготовлении оружия и незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

При расследовании уголовного дела была проделана колоссальная работа. Обвиняемые заявляли о своей невиновности, но все эти утверждения помогли окончательно опровергнуть результаты уникального эксперимента, в ходе которого был изготовлен макет взрывного устройства по месту проживания членов террористического сообщества.

Кроме того, неопровержимые доказательства причастности обвиняемых к инкриминируемым деяниям подтвердил и комплекс следственных действий и судебных экспертиз. После формирования доказательственной базы дело о теракте было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в минувшую среду, 3 апреля, петербуржцы почтили память погибших при взрыве в подземке. У метро «Технологический институт» появился стихийный мемориал. Его посетил и временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Он пообщался с родственниками жертв трагедии и с пострадавшими в теракте. Они рассказали, что врио губернатора, что хотели установить внутри станции метро мемориальную табличку с именами тех, чьи жизни унес теракт. В настоящее время вопрос об этом находится в процессе согласования с КГИОП.