Сторонники США попытались устроить провокацию на мирном митинге в Хартуме

Хартум, 7 апреля. Сторонники США пытались устроить провокацию на мирном митинге в столице Судана — Хартуме. Участники протестов рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей, что провокаторов быстро вывели из толпы и не позволили им раскачивать обстановку.

По словам участников протеста, 6 апреля группа людей предприняла попытку устроить провокацию на митинге. В толпе появились люди, которые стали призывать на штурм. Суданцы считают, что эти призывы — провокация со стороны проамерикански настроенных сил.

«Вчера появились ребята, которые попытались позвать на штурм и кричали, что толпа не права и что в толпе — одни коммунисты, хотя это не так. Здесь присутствуют оппозиционные партии, которые к коммунистам не имеют отношения. В митинге также участвуют обычные люди, которые не имеют никакого отношения к партиям», — рассказали очевидцы.

Как передает корреспондент ФАН, суданцы подозревают коммунистическую партию в возможной связи с США. Именно со стороны коммунистов появляются сообщения, что митингующие неправы, их действия — незаконны, а протест проходит «не мирным путем». Однако как передает корреспондент ФАН, присутствующий на месте митинга в Хартуме, эти заявления не соответствуют действительности.

К журналистам обратились несколько суданцев, которые сообщили, что недовольны вчерашней провокацией во время акции протеста. Кроме того, протестующие не согласны с действиями тех, кто 6 апреля жег в столице Судана покрышки и разбрасывал мусор.

«Это провокация со стороны коммунистической партии. Мы вышли с мирным митингом в надежде, что правительство нас услышит», — сказали митингующие.

По словам участников митинга, с протестов также прогнали журналистов американского радио, которые, как отмечают суданцы, распространяли ложные сведения, и еще нескольких представителей США. Участников миссии ООН также не подпускают к месту проведения акции.

«Они сидят в офисах, и сюда мы их не подпускаем, потому что знаем, что с их стороны может быть провокация», — рассказали митингующие корреспонденту ФАН.

Участники акции протеста поставили блокпосты, чтобы не подпускать участников Миссии ООН и избежать возможных провокаций с их стороны. Суданцы утверждают, что происходящее в Хартуме — дело только граждан страны, и иностранцам здесь не место.

Корреспондент ФАН сообщает, что люди продолжают прибывать на митинг. Некоторые приходят вместе с детьми. Люди несут с собой пакеты с едой и воду, которыми делятся друг с другом.

«Каждые 5–10 минут подходит толпа численностью от 200 человек до тысячи. Их встречают из основной толпы, и они присоединяются к митингу», — сообщает корреспондент ФАН.

Напомним, в Хартуме проходит массовый митинг. К мирным акциям протеста суданцев призвал лидер оппозиционной партии «Аль-Умма» Садык аль-Махди.