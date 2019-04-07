Матвиенко призналась, что Путин месяц уговаривал ее стать главой Петербурга

Москва, 7 апреля. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в 2003 году в течение месяца отказывалась стать главой Петербурга и говорила об этом президенту Владимиру Путину. Об этом спикер СФ рассказала в фильме «Валентина», который показал телеканал «Россия 1».

«В течение месяца раз в неделю он мне звонил и спрашивал: «Ну, вы надумали?». Я говорю: «Владимир Владимирович, я очень вас прошу, я безумно люблю город, но все же, может быть, другой сделаем выбор», — рассказала Матвиенко.

По ее словам, в 2003 году при личной встрече глава РФ заявил, что у него нет альтернативного кандидата на пост руководителя Северной столицы.

«Надо идти на выборы», — вспоминает слова Путина спикер Совфеда.

Ранее российский лидер Владимир Путин дал высокую оценку деловым качествам Матвиенко, а также подчеркнул, что у нее «есть несколько черт, которые ее отличают от большинства коллег». Он указал на то, что спикер Совфеда всегда нацелена на четкий и конкретный результат. Кроме того, по словам главы государства, у Матвиенко при любых обстоятельствах есть собственное мнение, которое основано на «ее умении и опыте, знании предмета».

В фильме «Валентина» Матвиенко также рассказала о работе в команде Путина. По ее словам, годы, проведенные в команде главы РФ, были самыми лучшими.