Путин по телефону поздравил экс-канцлера ФРГ Шредера с юбилеем

Москва, 7 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил экс-канцлера ФРГ, главу комитета акционеров Nord Stream AG и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера с 75-летним юбилеем. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что российский лидер позвонил по телефону Шредеру и поздравил именинника с 75-летием. Глава РФ пожелал бывшему политику дальнейших успехов.

Напомним, Путин и Шредер продолжают общение и дружеские контакты после ухода немецкого политика с поста главы германского правительства. После ухода с поста канцлера более 13 лет назад Шредер занял пост главы наблюдательного совета компании по возведению газового провода «Северный поток», весной 2006 года был назначен руководителем комитета акционеров компании по строительству трубопровода.

В 2016 года Шредер возглавил совет директоров компании по строительству газопровода «Северный поток — 2», а в сентябре 2017 года стал главой совета директоров компании «Роснефть». Он неоднократно высказывался в поддержку строительства «Северного потока — 2». Также бывший канцлер ФРГ объяснял, зачем американские власти давят на «Северный поток — 2».