Опубликован концепт «самого универсального смартфона в мире»

Москва, 7 апреля. Концепт «самого универсального смартфона в мире» появился в Сети, его опубликовал в своем микроблоге в Twitter известный инсайдер Ice Universe.

Смартфон получил основные характеристики, на которых чаше всего акцентируют внимание производители современных гаджетов. В частности, телефон оснащен «челкой», «дырявым» экраном, каплевидным вырезом, большим модулем, который открывается при сдвиге дисплея.

Кроме того, у смартфона есть маленький модуль, выдвигаемый из верхней грани, вращающаяся камера, датчик ToF, сканеры радужки глаз, отпечатков пальцев и выдвижная клавиатура.

I designed a universal smartphone, including: forehead, chin, Notch, water droplets, Hole, iris, 3D structured light, ToF, optical fingerprint, ultrasonic fingerprint, capacitive fingerprint, lifting rotary camera, top lift camera, physical keyboard, etc. To meet all your needs. pic.twitter.com/ImJMF25XPb — Ice universe (@UniverseIce) April 7, 2019

Напомним, компания Microsoft возобновила разработку сгибающегося смартфона Surface Phone.