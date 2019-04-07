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Опубликован концепт «самого универсального смартфона в мире»

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Опубликован концепт «самого универсального смартфона в мире»

Москва, 7 апреля. Концепт «самого универсального смартфона в мире» появился в Сети, его опубликовал в своем микроблоге в Twitter известный инсайдер Ice Universe.

Смартфон получил основные характеристики, на которых чаше всего акцентируют внимание производители современных гаджетов. В частности, телефон оснащен «челкой», «дырявым» экраном, каплевидным вырезом, большим модулем, который открывается при сдвиге дисплея.

Кроме того, у смартфона есть маленький модуль, выдвигаемый из верхней грани, вращающаяся камера, датчик ToF, сканеры радужки глаз, отпечатков пальцев и выдвижная клавиатура.

Напомним, компания Microsoft возобновила разработку сгибающегося смартфона Surface Phone.

Автор: Сергей Петров
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