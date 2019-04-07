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Лавров передал иорданскому монарху наилучшие пожелания от Путина

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Лавров передал иорданскому монарху наилучшие пожелания от Путина

Москва, 7 апреля. Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров передал королю Иордании Абдалле II наилучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Президент Владимир Путин передает вам наилучшие пожелания, он очень ценит отношения двух государств, вашу политическую позицию», — подчеркнул российский министр в начале встречи.

Иорданский монарх в воскресенье, 7 апреля, принял главу дипломатического ведомства РФ во дворце «Аль-Хусейния». Перед стартом переговоров они тепло поприветствовали друг друга и обнялись.

Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба МИД России
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