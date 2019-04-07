На Украине собираются изменить прожиточный минимум

Киев, 7 апреля. На Украине собираются пересчитать прожиточный минимум. Об этом пишет украинский портал «Подробности».

Отмечается, что эти изменения предусмотрены украинским законодательством. С помощью индексации в стране собираются компенсировать рост цен.

Сейчас показатель прожиточного минимума для работоспособного гражданина страны составляет 1853 гривны (около 4532 рублей). Ставка единого налога, соответственно, составляет 185,3 гривны. После 1 июля 2019 года прожиточный минимум должен подняться до 1963 гривен (около 4,8 тысячи рублей), передают СМИ. Размер налога, после проведения перерасчета, также вырастет и составит 196,3 гривны.

СМИ ссылается на статью 293 «Ставки единого налога» Налогового кодекса Украины.

«Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума», — говорится в норме.

Отмечается, что от прожиточного минимума зависит размер налоговой социальной льготы. Гражданин Украины, который получает не больше прожиточного минимума, имеет право на выплату только части налога.

Издание пишет, что после индексации на Украине должны повыситься и штрафы, размер которых также рассчитывается из прожиточного минимума. Его также берут в расчет для определения размера алиментов.

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены с 1 мая поднять тарифы на тепло и горячую воду для населения еще на 20%.