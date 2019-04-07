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Apple может отказаться от iTunes

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Apple может отказаться от iTunes

Москва, 7 апреля. Американская компания Apple может отказаться от музыкального сервиса iTunes. Соответствующее заявление сделал iOS-разработчик Стив Троутон-Смит.

Он подчеркнул, что корпорация намерена создать отдельные приложения для прослушивания аудиокниг, музыки и подкастов, так как iTunes стал включать в себя разнородный контент. Это делает сервис менее удобным для пользователя. По мнению Троутона-Смита, Apple сконцентрирует внимание на Apple TV+, анонс которого уже состоялся.

По словам специалиста, фильмы и шоу, доступные в базе старого сервиса, будут перемещены в приложение для Apple TV.

Ранее сообщалось, что Apple представила новую модель беспроводных наушников Beats Powerbeats Pro, работающих на чипе H1.

Автор: Сергей Петров
Источник: ferra.ru
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