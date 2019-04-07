Названы пять спасительных продуктов для гипертоников

Лондон, 7 апреля. Гипертоникам посоветовали есть продукты, богатые калием. Согласно рекомендациям британских медиков, снизить повышенное давление и предотвратить риск инсульта и сердечного приступа могут пять продуктов.

Ими оказались бананы, сладкая картошка, тунец, томатный соус и апельсиновый сок. О новой диете, предусматривающей употребление продуктов, богатых калием, пишет Express. По данным издания, от высокого давления сейчас четвертый взрослый британец. В этом виновно и неправильное питание, а именно — употребление большого количества соли. Она повышает уровень натрия, мешает почкам выводить воду из организма. Богатые калием продукты восстанавливают хрупкий баланс в организме и снижают артериальное давление.

При этом медики предупреждают, что тут важно соблюдать осторожность, потому что переизбыток калия тоже может быть вреден для здоровья. При гиперкалиемии страдают мышцы и нервы, нарушается нормальная работа кишечника, происходят сбои в работе сердца.

Эксперты отмечают также, что проблемы с давлением, безусловно, можно решить с помощью регулярных занятий спортом, сообщает телеканал 360.