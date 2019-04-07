В России предложили выставить Польше счет за освобождение от фашистов

Варшава и Вашингтон пытаются разрушить сотрудничество России и Германии. Так политический эксперт Богдан Безпалько прокомментировал попытки Польши взыскать репарации с Берлина за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Ранее депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Германия должна выплатить Польше 900 млрд долларов компенсаций.

«До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее чем в 900 миллиардов долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство», — отметил депутат.

При этом Шевчак утверждает, что игнорирование властями Польши в последние 30 лет вопроса о выплате компенсаций за ущерб, нанесенный военными действиями, является «позором».

«Немцы должны подготовить достойные финансовые средства на выплату репараций», — подчеркнул парламентарий.

Комментируя планы Варшавы получить с Германии репарации за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «если подобного рода выплаты состоятся, то имеет смысл и России подключиться».

«Только давайте мы выставим счет именно Польше. За то, что мы освобождали ее от гитлеровской Германии, потребуем компенсации за каждого погибшего и раненого, покалеченного, за каждый литр бензина, за каждый уничтоженный наш танк или артиллерийскую установку, вообще за все потраченные материальные ресурсы на освобождение Польши. Я напомню, что в процессе ее освобождения погибло больше наших людей, чем в битвах за Вену, Будапешт, освобождение Пруссии, и, вообще, цифра сравнима со всеми нашими потерями за пределами Советского Союза. Давайте тоже выставим ей счет», — говорит эксперт.

Собеседник ФАН подчеркивает, что Россия должна отталкиваться от такой же суммы в 900 млрд долларов, «только может при этом смело увеличивать ее в энное количество раз».

«Думаю, что тогда Польше было бы разумно выставлять счет еще и Украине за Волынскую резню. Если эта дорожка откроется, то тогда все друг от друга начнут требовать компенсаций, причем суммы будут выставляться совершенно безумные. Но если говорить серьезно, то требование таких компенсаций — это просто попытка Польши усилить свое влияние на европейском театре политической борьбы», — продолжает политический аналитик.

Он напоминает, что Германия — это мощное во всех смыслах государство. В то же время Польша не обладает подобного рода потенциалом, но опирается на поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки.

«В принципе, ряд стран Восточной Европы выполняет роль агентов США в Европейском союзе, и Польша — один из самых крикливых и один из самых в этом отношении выдающихся союзников Вашингтона. Так что это попытка ослабить Германию, особенно ввиду того, что Берлин не разрывает сотрудничество с Россией настолько, насколько этого бы хотелось американцам. Германия продолжает медленно, но верно строить «Северный поток — 2» вместе с нами, и она в принципе рассчитывает на экономическое и энергетическое сотрудничество с Россией», — заключил эксперт.

А так как сотрудничество России и Германии не выгодно ни Соединенным Штатам Америки, ни Польше, последняя выступает с «абсурдными политическими претензиями». Напомним, президент Польши Анджей Дуда ранее утверждал, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. В свою очередь власти Германии не раз заявляли, что не намерены выплачивать Польше компенсации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, и не будут ставить под сомнение отказ Варшавы от репараций в 1953 году.

Напомним, Польша ранее пыталась запугать Россию ядерным ударом со стороны НАТО.