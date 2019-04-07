Эксперты объяснили, почему ЕС не пускает Украину на свой рынок

Москва, 7 апреля. Российские эксперты объяснили, почему у Украины не получается попасть на экономический рынок Европейского союза (ЕС).

Как отметил аналитик брокерской фирмы «Алор» Алексей Антонов, евроинтеграция Украины затрудняется жесткими квотами и крайне высокими стандартами сертификации для прохода на европейский рынок. По его словам, в течение последнего года у Киева сформировался отрицательный торговый баланс практически со всеми государствами ЕС. К примеру, с Германией эта отметка достигла минус 3 млрд долларов, с Францией — минус 684 млн долларов, с Соединенным Королевством — минус 219 млн долларов, сообщает «Газета.Ru».

Антонов обратил внимание на то, что на Украине существуют серьезные проблемы во всех отраслях. Эксперт указал на уменьшение прибыли населения, повышение стоимости коммунальных услуг и рост уровня коррупции. По словам специалиста, эти факторы также учитываются странами ЕС, которые не желают взваливать на свои плечи дополнительное бремя.

«Разрыв официальных отношений с Россией привел к серьезным проблемам в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) страны, по сути, у Украины осталось только несколько направлений в экономическом секторе, которые могут поддерживать наполняемость бюджета», — резюмировал он.

Помимо этого, аналитики отметили печальные перспективы Киева по вступлению в ЕС, а также заявили, что предвыборные кампании ни одного кандидата в президенты не обещают решить имеющиеся проблемы.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины Евгений Мураев заявил, что Киеву стоит отказаться от антироссийских санкций, а также вернуть российские рынки ради спасения экономической отрасли Украины.

Ранее специальный докладчик ООН по вопросам отрицательного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири заявил, что ЕС несет от рестрикций больше потерь, чем Россия.