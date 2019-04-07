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Ученые назвали продукт, снижающий риск развития инсульта

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Ученые назвали продукт, снижающий риск развития инсульта

Москва, 7 апреля. Китайские ученые выяснили, что у человека, который каждый день съедает по одному яйцу, снижается риск развития инсульта.

Как передает медицинское издание JAMA, исследователи в течение четырех лет наблюдали за здоровьем 500 тысяч человек в возрасте 30 до 80 лет. Часть пациентов ежедневно употребляли по одному куриному яйцу. В этой группе риск возникновения инсульта снизился на 26%.

Однако ученые уверены, что употребление более трех яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как в одном яичном желтке может содержаться до 185 мг холестерина.

Ранее сообщалось, что употребление куриных яиц на регулярной основе позитивно влияет на работу сосудов головного мозга.

Автор: Сергей Петров
Источник: JAMA
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