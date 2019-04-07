Киев, 7 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил об «угрозе откатиться под имперскую Россию». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

На своей странице в соцсети Порошенко опубликовал запись с заголовком: «Выбор 21 апреля: Европа или Россия». Он написал, что Украине нужен сильный президент и Верховный главнокомандующий. Президент-слабак, заявил Петр Порошенко, стране не нужен.

«Украине нужен сильный президент и Верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но еще быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть», — заявил Петр Порошенко.

Вибір 21 квітня: Європа чи Росія.



Україні потрібен сильний Президент і Верховний Головнокомандувач, а не слабак. Ми можемо дуже швидко просунутися до вільної Європи. Але ще швидше - відкотитися під імперську Росію. Така загроза є. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2019 г.

Напомним, 21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов. В этот этап гонки за кресло главы государства вышли Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. В первый тур выборов, который состоялся 31 марта, действующий президент Украины набрал 16% голосов избирателей. За Владимира Зеленского проголосовали около 30% избирателей.

Между кандидатами в президенты Украины также состоятся дебаты. Встреча пройдет на стадионе «Олимпийский» в Киеве, куда пообещали допустить всех журналистов и обычных граждан.

5 апреля Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь, что является условием проведения словесного поединка. Зеленский сдал кровь в лаборатории «Евролаб», а Порошенко — в НСК «Олимпийский». Результаты анализов шоумена оказались отрицательными, в его крови не выявили запрещенные вещества. В крови президента Украины психоактивные вещества также не были выявлены.