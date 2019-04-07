Названы самые выгодные автомобили для покупки в апреле

Москва, 6 апреля. Автоэксперты рассказали, какие автомобили можно купить со скидкой в апреле. В первую очередь, они обратили внимание на машины марки Ford.

Модели Ford Kuga, Focus, Fiesta и Explorer можно купить со скидкой до 585 тысяч рублей. Причем сэкономить получится при приобретении этих моделей в любой комплектации. Все дело в том, что компания сворачивает производство в России.

Апрельские скидки объявил и российский концерн «АвтоВАЗ». При этом специальные условия на покупку всех моделей Lada можно комбинировать с госпрограммами «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», а также с другими программами «АвтоВАЗа». Выгода составит от 20 до 160 тысяч рублей.

От 30 до 35 тысяч рублей можно будет сэкономить с помощью программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» при приобретении внедорожника Chevrolet Niva. Как отмечает «Автостат», скидка может вырасти до 139,5 тыс. рублей при использовании государственных программ.

Специальные предложения подготовила и китайская компания JAC. Водители могут сдать кроссовер любой марки и получить скидку на новый JAC S3 любой комплектации. Она составит 20 тыс. рублей При покупке JAC S5 скидка увеличится до 30 тысяч.

Кроме того, апрельские скидки действуют и на модели марки Skoda 2018-2019 годов выпуска. Например, скидка на Octavia составила 187 тысяч рублей, а компактный лифтбек Rapid можно купить 143 тысяч рублей. До 175 тыс. можно сэкономить при покупке флагмана бренда Superb, а скидка на внедорожник Kodiaq составит 75 тыс. рублей.