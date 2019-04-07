Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России

Москва, 7 апреля. Самым дешевым кроссовером на российском рынке стал автомобиль Lada 4x4, на втором месте расположился Chery Tiggo 2. Соответствующий рейтинг подготовили специалисты издания CarsWeek.ru.

Отечественную иномарку можно приобрести за 519 тысяч рублей, при использовании специальных акций и скидок цену машины можно снизить до 440 тысяч рублей. Новый китайский переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 2 стоит 673 тысячи рублей, а с учетом скидок и акций его можно купить за 600 тысяч рублей.

На третьем месте расположилась иномарка Chevrolet Niva за 680 тысяч рублей, на четвертом — Lifan X50 (690 тысяч рублей). Пятерку лидеров замыкает Renault Duster, стоимость которого можно снизить за счет выгодных предложений с 699 тысяч рублей до 674 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что самым надежным и долговечным автомобилем признан немецкий спорткар Porsche 911.