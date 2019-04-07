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Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России

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Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России

Москва, 7 апреля. Самым дешевым кроссовером на российском рынке стал автомобиль Lada 4x4, на втором месте расположился Chery Tiggo 2. Соответствующий рейтинг подготовили специалисты издания CarsWeek.ru.

Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России

Отечественную иномарку можно приобрести за 519 тысяч рублей, при использовании специальных акций и скидок цену машины можно снизить до 440 тысяч рублей. Новый китайский переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 2 стоит 673 тысячи рублей, а с учетом скидок и акций его можно купить за 600 тысяч рублей.

Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России

На третьем месте расположилась иномарка Chevrolet Niva за 680 тысяч рублей, на четвертом — Lifan X50 (690 тысяч рублей). Пятерку лидеров замыкает Renault Duster, стоимость которого можно снизить за счет выгодных предложений с 699 тысяч рублей до 674 тысяч рублей.

Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России

Ранее сообщалось, что самым надежным и долговечным автомобилем признан немецкий спорткар Porsche 911.

Автор: Сергей Петров
Источник: CarsWeek.ru
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