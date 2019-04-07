Минздрав раскрыл россиянам секреты долголетия

Москва, 7 апреля. В министерстве здравоохранения России рассказали, от каких пагубных привычек необходимо отказаться и как составить здоровый рацион, который позитивно отразится на здоровье и увеличит продолжительность жизни.

Как отметили в ведомстве, во-первых, надо отказаться от вредных привычек. Например, курильщик ежегодно вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота. Помимо этого, по статистике с курением связаны 90% всех случаев возникновения онкологии, сообщает РИА Новости.

Что касается продуктов питания, то в Минздраве советуют есть красное мясо маленькими порциями, но лучше вовсе заменить его рыбой или курицей.

Также, указали в ведомстве, фруктов и овощей необходимо потреблять не менее 500 грамм в день, а сахар заменить вареньем или медом.

В министерстве также напомнили о пользе активного отдыха и физических нагрузках.

Ранее сообщалось, что Минздрав изменил понятие «неправильное питание» в ЗОЖ-стратегии. В ведомстве подчеркивали, что ключевой причиной развития ожирения и артериальной гипертензии является нерациональное питание.