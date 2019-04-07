Лавров призвал США прекратить незаконную оккупацию «Эр-Рукбана»

Амман, 7 апреля. Самым простым и эффективным решением проблемы сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан» было бы прекращение незаконной оккупации этой территории силами США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

Он отметил, что Москва готова рассмотреть любые шаги по содействию выходу беженцев из «Эр-Рукбана».

«Но считаю, что самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами», — призвал Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что 4 апреля более 980 человек вышли из лагеря «Эр-Рукбан» через пункт «Джелеб». Беженцев доставили в пункты временного пребывания в районе Хомса. Специалисты оказали им всю необходимую помощь, обеспечили питанием и проживанием.

Напомним, лагерь «Эр-Рукбан» находится в 55-километровой зоне в Сирии вокруг американской военной базы «Ат-Танф». Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.