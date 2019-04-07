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Эксперты назвали восемь способов для увеличения скорости Интернета

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Эксперты назвали восемь способов для увеличения скорости Интернета

Москва, 7 апреля. Эксперты сообщили, что на скорость Интернета влияет множество факторов, начиная от расположения роутера, а заканчивая толщиной стен. Чтобы наладить быструю работу Wi-Fi, британские специалисты дали несколько простых рекомендаций.

Как пишет таблоид The Sun, чтобы увеличить скорость Интернета, необходимо почистить кэш в браузере компьютера и обновить программу до последней версии. По словам британских экспертов, важно расположить роутер как можно выше и выбрать оптимальную точку, откуда сигнал будет охватывать все комнаты.

Не стоит ставить роутер у окна и аквариума, так как в первом случае сигнал уйдет за пределы квартиры, а во втором — его вода поглотит. Скорость Интернета могут замедлять вирусы, вредоносные программы и приложения, работающие в фоновом режиме, поэтому необходимо регулярно очищать компьютер и закрывать ненужные программы через диспетчер задач. Также не стоит забывать о пароле на Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что Роскачество провело исследование и обнаружило уязвимости в мобильных приложениях популярных у россиян интернет-магазинов.

Автор: Сергей Петров
Источник: The Sun
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