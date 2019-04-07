Эксперты рассказали, каким будет курс рубля летом

Москва, 7 апреля. Аналитик российской компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин рассказал о курсе национальной валюты на лето 2019 года.

Эксперт заявил, что группа специалистов в преддверии лета провела небольшое исследование с целью определить ориентировочный курс рубля на сезон отпусков. Отмечается, что в начале текущего года национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 6,4% и достигла отметки в 64 рубля.

Бабин обратил внимание, что на формирование курса рубля повлияли вклады инвесторов, которые воспользовались смягчением риторики Федеральной резервной системы (ФРС), пишет «Российская газета».

Он напомнил, что в конце прошлого месяца американские власти заявили о завершении работы по документам на ужесточение антироссийских санкций из-за инцидента в британском Солсбери. Это, по его словам, может привести к небольшому подорожанию.

Согласно подсчетам экспертов, если во втором квартале нефтяные котировки не изменятся, то российская валюта сможет возобновить рост до 64-66 рублей за доллар и 72-74 рублей за европейскую валюту.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери в бессознательном состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергея Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских следователей, россияне подверглись воздействию нервно-паралитического вещества под названием «Новичок». Лондон поспешил обвинить РФ в причастности к инциденту, но не предоставил по сей день ни единой улики на этот счет. Российская сторона неоднократно опровергала обвинения и называла заявления Британии голословными и политическими.