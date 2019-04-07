Шойгу рассказал о дружбе с Матвиенко

Москва, 7 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал председателя Совфеда Валентину Матвиенко внимательным другом. О личных качествах спикера Совета Федерации глава Минобороны РФ рассказал в документальном фильме «Валентина».

Съемки телеканала «Россия 1» были приурочены к 70-летию Валентины Матвиенко. В интервью для фильма Шойгу отметил, что спикер Совфеда — очень неравнодушный и любящий свою страну человек, а также — невероятно внимательный друг. Министр обороны России рассказал о дружбе с Валентиной Матвиенко.

«Был сложный период, в частности, в моей жизни, когда почему-то в один день, в один час отвернулись… не отвернулись, а насторожились так. Она была одним из немногих, кто приехал и в больницу, и домой», — сказал Сергей Шойгу.

Он добавил, что Матвиенко заботится не только о людях, но и обо всем государстве. Шойгу подчеркнул желание спикера Совфеда успеть сделать в своей работе как можно больше.

В документальном фильме «Валентина» президент РФ Владимир Путин также высоко оценил деловые качества спикера Валентины Матвиенко. Он отметил, что в работе она всегда нацелена на конкретный результат, а также не боится отстаивать свое мнение даже в тех случаях, когда оно «не всегда стыкуется с мнением других ее коллег».

Напомним, Валентина Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года. В 2011 году Матвиенко была избрана председателем Совета Федерации. Является первой в истории России женщиной, занявшей эту должность. В октябре 2014 году была переизбрана на пост председателя Совфеда.