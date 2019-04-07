Сирия, 7 апреля. В результате обстрела боевиками жилых районов города Масьяф в Хаме погибли четыре человека. Боевики нанесли удары по городскому парку в Алеппо. На КПП курдов на северо-западе Дейр-эз-Зора произошел взрыв заминированного мотоцикла, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по зонам дислокации исламистов в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков в городе Алеппо; ведут перестрелки с джихадистами в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва у КПП курдов к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла город Масьяф юго-западнее Хамы, погибли четыре человека.

Провинция Алеппо

Джихадисты вооруженной оппозиции возобновили обстрелы административного центра региона. Военный источник в сети Twitter (ahmadalissa) сообщает о том, что боевики нанесли ракетные удары по территории городского парка. Никакой информации о возможных жертвах среди мирных жителей пока не поступало. Напомним, исламисты, базирующиеся на западе региона, нередко провоцируют столкновения с правительственными войсками на окраинах Алеппо, в силу чего зачастую страдает гражданское население. Несмотря на формирование демилитаризованной зоны на окраинах «Большого Идлиба», исламисты регулярно нарушают действующий в ней режим тишины.

Провинция Дейр-эз-Зор

В оккупированных курдами районах Дейр-эз-Зора вновь прогремел взрыв, в организации которого подозреваются террористы «Исламского государства». Twitter-канал (deirezzor24) передает, что детонировало СВУ, установленное на мотоцикле у одного из контрольно-пропускных пунктов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Инцидент произошел на северо-западе от административного центра региона в районе населенного пункта Аль-Хиссан. Курдские СМИ обвиняют в случившемся подпольные группы ИГИЛ1, тем не менее медиапорталы, подконтрольные группировке, пока не заявляли о своей причастности к произошедшему.

Между тем в юго-восточной части региона разорвалась мина, которая, вероятно, была заложена джихадистами ИГИЛ еще во время оккупации данных территорий. Согласно данным того же источника, СВУ сработало в городе Аш-Шаафа, что привело к гибели одного из местных жителей. Как известно, населенный пункт перешел под контроль курдских отрядов в январе, однако он до сих пор не был полностью зачищен от следов военного присутствия радикалов ИГ1.

Провинция Идлиб

На юге провинции вновь фиксируются вооруженные столкновения между боевиками незаконных бандформирований и правительственными подразделениями. Согласно данным интернет-портала Halab Today TV, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по зонам дислокации исламистов недалеко от населенного пункта Кафр-Набель. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (dorarsite), также артобстрелы САА пришлись по расположениям джихадистов в окрестностях Серакиба. Напомним, данные территории находятся под контролем террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, на которую режим прекращения огня не распространяется.

Провинция Хама

Джихадисты вооруженной оппозиции не перестают провоцировать боестолкновения на линии разграничения сил с правительственными войсками. По информации новостного агентства SANA News, боевики открыли огонь по жилым кварталам города Масьяф, расположенного на юго-западе от административного центра региона. Отмечается, что во время обстрела джихадисты задействовали гранатометы, что привело к гибели по меньшей мере четырех гражданских лиц, и ранению еще порядка 15 человек. Кроме того, были частично разрушены жилые дома, а также повреждена городская инфраструктура. Сирийская арабская армия (САА) приняла ответные меры, нанеся удары по военным объектам боевиков, с позиций которых был открыт огонь. По предварительным данным, в результате оперативных действий правительственных сил радикалы понесли потери как в живой силе, так и в военной технике. Более подробные сведения пока уточняются.

Российские ВКС также приступили к боевым вылетам в зонах контроля боевиков. Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что военные самолеты ВКС РФ нанесли авиаудары по военным объектам группировки «Джейш Аль-Изза» недалеко от населенного пункта Аз-Закат.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)