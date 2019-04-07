Дочь Началовой впервые после похорон матери появилась на публике

Москва, 7 апреля. Дочь скончавшейся в прошлом месяце российской исполнительницы Юлии Началовой тяжело переживает смерть мамы. Фанаты певицы забеспокоились, когда прочитали в прессе о ее эмоциональном состоянии. Отец девочки, экс-хавбек столичного ЦСКА и сборной России по футболу Евгений Алдонин опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлена 12-летняя Вера.

«Моя любимая и талантливая доченька!» — написал бывший игрок в комментарии под роликом.

На видео запечатлена Вера, играющая на рояле.

Фолловеры Алдонина пришли в восторг от игры девочки и пожелали ей силы духа в такой непростой период.

«Верочка очень красивая, талантливая и скромная. Желаю вашей семье огромного счастья! Евгений, вы папа с большой буквы!» — написала подписчица под ником trantseeva.

Ранее бывший гражданский муж певицы Началовой Алдонин рассказал, что их 12-летняя дочь сама выбрала, с кем будет жить после гибели матери. По его словам, жизнь ребенка все время «вращалась вокруг бабушки и дедушки», которые занимались ее учебой и интересами.

Популярная в 90-х певица Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Сообщения о серьезных проблемах со здоровьем у исполнительницы появились в начале марта, когда артистку доставили в одну из столичных больниц на фоне высокого уровня сахара в крови. Состояние Началовой ухудшалось, поэтому медики ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доктора провели операцию на воспаленной ноге, но ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.