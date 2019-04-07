Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Будапешт, 7 апреля. Украинского посла в Будапеште Любовь Непол вызвали в венгерский МИД из-за отказа во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.

Как сообщает агентство Agerpres, во внешнеполитическом ведомстве Венгрии действия Украины назвали «неприемлемыми». Известно, что Келемену, который направлялся в Ужгород на празднование 30-летия местной организации «Общество венгерской культуры Закарпатья», держали на границе около часа, после чего сообщили о запрете на въезд в страну.

Напомним, отношения между Венгрией и Украиной обострились после информации о том, что Будапешт якобы выдает закарпатским украинцам паспорта. Однако известно, что Киев запретил иметь двойное гражданство.

Венгрия пригрозила сорвать Украине процесс евроинтеграции. Будапешт объявил украинского посла персоной нон грата. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что политика Украины «достигла дна». Он подчеркнул, что проживающие на украинской территории венгры могут рассчитывать на помощь Будапешта в будущем. По словам Сийярто, Киев переступил все «писаные и неписаные правила международного права и дипломатии», санкционировав специальную операцию украинских спецслужб в консульстве Венгрии, которая является членом НАТО.