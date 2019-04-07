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Боевики обстреляли жилые кварталы в провинции Хама, есть жертвы

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Боевики обстреляли жилые кварталы в провинции Хама, есть жертвы

Дамаск, 7 апреля. Боевики обстреляли гранатами жилые кварталы в сирийском городе Масьяф в западной части Хамы, в результате происшествия четыре человека погибли. Об этом сообщает телеканал SANA.

По данным канала, террористические группы использовали гранатометы в жилых районах в городе Масьяф. В результате обстрела четыре мирных жителя погибли, еще 14 получили различные ранения.

Также сообщается, что обстрел привел к повреждению некоторых домов.

Ранее стало известно, что российские наблюдатели зафиксировали 14 нарушений в Латакии, Хаме, Идлибе и Алеппо.

Автор: Сергей Петров
Источник: SANA
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