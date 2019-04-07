Стали известны подробности самой массовой акции протеста в суданском Хартуме

Корреспонденты Федерального агентства новостей посетили самый массовый митинг, захлестнувший столицу Судана — Хартум. К мирным акциям протеста суданцев призвал лидер оппозиционной партии «Аль-Умма» Садык аль-Махди. Подробности читайте далее.

Протесты, которые начались в столице Судана еще в декабре, продолжались почти до конца февраля. Конечно, уже не с тем размахом, что вначале, когда на улицы выходило по несколько тысяч человек. С начала 2019 года протесты сошли до уровня стихийных поджогов покрышек группами молодежи по 15–20 человек, происходило это все по два-три раза за неделю в разных районах города и масштабов не обретало.

После 23 февраля, когда президент Судана Омар аль-Башир сообщил о роспуске правительства, протесты и вовсе сошли на нет, народ словно замер в ожидании с надеждой на перемены к лучшему. И вот в субботу, 6 апреля, Хартум буквально накрыло волной митингующих. К мирным акциям протеста суданцев призвал Садык аль-Махди, который также предложил Баширу добровольно уйти в отставку вместе с новым правительством. Еще в среду он призвал людей выйти на «миллионный» митинг, уточнив при этом, что действовать нужно мирно, без погромов и провокаций.

В 12 часов дня с разных районов Хартума народ стал потихоньку собираться в группы и двигаться в сторону министерства безопасности Судана на улице Абульгасим Хашима. Правда, спокойно дойти получилось не у всех, несколько групп были разогнаны полицией с помощью слезоточивого газа. Эти группы, состоящие в основном из молодежи с повязками на лицах, начали жечь покрышки на перекрестках в разных районах города. Пока мы ехали в сторону министерства, нам попалось четыре таких перекрытых протестующей молодежью улицы.

Примерно за 800 метров от министерства — пробка из машин. Дорогу перекрыли митингующие. Но тут не было горящих покрышек, люди просто собирались вместе и шли к министерству. Здесь почти километр широкой двухполосной дороги, плюс еще одна дорога идет параллельно. На всем этом расстоянии бетонный забор с арками, территория сразу нескольких министерств. Тут и воздушные силы, и пехота, и флот, так что местные просто называют это место «министерством безопасности».

В час дня первые митингующие зашли на дорогу напротив министерства. От трех до пяти тысяч человек. Военные выставили на дороге небольшие кордоны, чтобы митингующие заходили на дорогу по одной полосе. Молодых людей с палками и повязками на лицах сразу разворачивали обратно, остальных пропускали без проблем, даже несмотря на то, что люди уже выкрикивали лозунги «Свобода!» и «Долой правительство!».

Митингующие прибывают и озвучивают свои требования

К двум часам дня людей на дороге перед министерством заметно прибыло. Теперь лозунги выкрикивали уже около 20 тысяч человек. «Свобода!», «Долой правительство!», «Мы правы!», «Хватит коррупции!» — звучало из их уст. Часть митингующих забралась на ограждения вдоль дороги и на рекламные щиты, но ничего не громили, покрышек не жгли, просто выкрикивали лозунги и пели песни о свободном Судане.

Люди продолжали прибывать. Военные просто наблюдали — стояли возле забора министерства, на кордонах, иногда проезжали вдоль рядов митингующих на одном-двух джипах, но никаких действий не предпринимали. Полиции видно не было. Среди протестующих появились люди, раздающие воду и марлевые маски.

К трем часам дня митингующих было уже около 50 тысяч, заняли даже соседнюю дорогу, но не плотно, а группами по 100–200 человек. К митингующим стали проезжать машины, в легковушках другие митингующие привозили питьевую воду. На багажники некоторых автомобилей забрались люди, которые стали заводить толпу, чтобы митингующие кричали один лозунг хором. Получалось не очень, так как люди по-прежнему разбивались на большие группы и каждая выкрикивала свои лозунги, в одном месте кричали «Свобода!», в другом «Мы правы!» и т. д.

— Мы хотим, чтобы новое правительство и президент ушли в отставку. Прошлое правительство состояло из покрывающих друг друга коррупционеров. Мы думали, что Башир соберет нормальное правительство и пойдет на диалог с оппозицией, чтобы вместе найти выход, решить основные проблемы. Но на диалог власть не идет, и новое правительство — друзья предыдущих коррупционеров, — рассказал нам один из протестующих.

— Если президент и правительство уйдут, кто будет вместо них? У вас есть подходящие кандидаты?

— Нет. Мы не хотим сразу сменить власть, мы хотим новое временное правительство на один год, а за это время пусть разные партии представят свои программы и скажут, что они будут делать для выведения Судана из кризиса. А через год люди уже сами выберут, на свободных выборах.

Часть митингующих уже подустала на такой жаре, примерно половина пришедших просто расселась в тени, вдоль дороги, а некоторые и прямо на дороге. А мы решили посмотреть, что происходит за пределами митингующей толпы.

Армия как защита от полиции

На улицах вокруг митинга тихо. Люди есть, но они не скандируют лозунги и не собираются большими группами. Кто-то набирает воду, кто-то просто отдыхает в тени деревьев, а кто-то не спеша идет в сторону министерства.

Примерно через 500 метров натыкаемся на полицейских и военных на перекрестке. На той стороне, что ближе к митингующим, — военные, на противоположной — полиция. У последних бронированные машины и грузовики с водометами, но в сторону министерства они не двигаются. Напряжения между военными и полицией нет, между собой они общаются, однако в расстановке сил чувствуется, что позиции они заняли разные.

Мы сделали небольшой полукруг, горящих покрышек нет, выкрикивающих лозунги групп тоже, практически мирная обстановка, если бы не военные на перекрестках. Практически все магазины и ларьки закрыты. Попадающиеся суданцы неспешно двигаются к министерству.

Пошли обратно тем же путем. За один перекресток до полиции нас окрикнули военные:

— Лучше сверните здесь.

— Почему?

— На следующем перекрестке полиция.

— Мы знаем, мы оттуда пришли и хотим той же дорогой обратно пройти.

— Без проблем, смотрите сами.

Спокойно возвращаемся обратно к министерству. На часах уже начало пятого, митингующих стало еще больше. Сто тысяч? Сто пятьдесят? Похоже на то. Однако все по-прежнему проходит мирно, без погромов и горящих покрышек. Снова решаем поговорить с протестующими:

— Там военные и полиция. Не боитесь, что начнут разгонять вас?

— Армия — наша защита от полиции. Хоть главнокомандующий и сказал, что армия будет охранять законную власть, но мы знаем, что большинство военных на нашей стороне, они нас сейчас защищают от полиции, служат живым щитом, через который полиция не рискует прорываться, — ответил нам Расим.

— И как долго вы планируете тут оставаться?

— Так долго, сколько потребуется. Мы не уйдем. Сегодня люди останутся здесь ночевать и будут тут находиться до тех пор, пока нынешнее правительство и президент не уйдут в отставку. Здесь собрались жители со всех районов столицы и даже из других городов и поселений приехали, так просто они не разойдутся.

— А как же еда? Вода? Спать на чем будете?

— Воду нам привозят другие митингующие, одеяла, матрасы, палатки тоже привезут. Еще не все пришли, многие звонят друзьям, родным, они и привезут. Еду, надеюсь, тоже. Но, если что, мы можем и поголодать, ради такой цели не жалко.

— А если начнутся беспорядки?

— Мы этого не хотим, мы постараемся не допустить провокаций. Люди вышли на мирный протест, это наша позиция, наши требования мы озвучили и будем мирно ждать, когда правительство нас услышит. А ждать будем здесь.

Прорвались!

Буквально через несколько минут толпа начинает радостно кричать, многие митингующие побежали в сторону дороги, идущей параллельно. Крики, визги. Мы уже успели испугаться, показалось, что толпа сошла с ума. Но оказалось, что к митингующим дошла еще одна большая группа — из Бахри (один из трех крупных районов Хартума), вот остальные и кинулись обнять дошедших.

Еще через пару минут в толпе все знали, что митингующим из Бахри пришлось прорываться через полицейские кордоны. Настроение среди митингующих было веселое. Пели песни, скандировали лозунги, обнимались, фотографировались, снимали происходящее на видео, размахивали флагами Судана, в том числе и с трехцветным флагом времен местной революции 1956 года.

К шести часам вечера начало темнеть. Среди митингующих были замечены ребята с небольшими деревянными палками сантиметров 40 в длину. Однако они не ходили по толпе и не размахивали своими «дубинками», просто сидели небольшими кружками на дороге и вместе играли в разные игры на телефонах. Пока мы продвигались через середину толпы, заметили пять таких групп, по шесть-восемь человек. Сколько их еще было на территории митинга — неизвестно.

Митингующие к шести вечера заняли все ближайшие дороги, поляны и парки. Люди продолжали прибывать, так что к тому моменту, как начало смеркаться и зажглись фонари, возле министерства было уже около 200 тысяч человек, если не больше. Решив, что в темноте можно случайно и по голове получить, мы решили уйти подальше от центра толпы и двинулись в сторону аэропорта, ту, откуда мы и зашли.

Минут через 15 ближе к центру митингующих раздались крики толпы и громкие хлопки. К счастью, мы были уже с краю митинга. Все стихло довольно быстро, а еще минут через десять к министерству подъехало около 50 джипов с вооруженными военными. Медленно сквозь толпу митингующих они продвигались к воротам министерства. Никого не давили, ни в кого не стреляли. Митингующие тоже не накидывались на вояк, а просто продолжали скандировать лозунги и снимать происходящее на телефоны.

Джипы заехали на территорию министерства за забор, к митингующим продолжали приезжать машины с водой и едой, даже пара грузовиков заехала. Разгрузившись, почти все автомобили сразу уезжали обратно, за новой порцией воды и продуктов. Одновременно с этим в толпе наметилось движение, часть митингующих небольшими группами направилась в сторону выхода с дороги у министерства.

— Вы уходите?

— Нет, мы просто гуляем, смотрим, что происходит вокруг, узнаем, кому нужна вода или одеяла, мы стараемся поддерживать друг друга, потому что сегодня мы как никогда едины.

— А что там были за хлопки и крики минут 30 назад?

— Это группа митингующих прорвалась на территорию министерства, и военные разогнали их слезоточивым газом.

— Вы хотите взять министерство штурмом?

— Ни в коем случае! Мы пришли на мирный митинг. Те, кто попытался прорваться внутрь, — провокаторы. Им уже объяснили, что этого делать нельзя, и военные, и другие митингующие объяснили. Мы не должны устраивать беспорядки, это мирный митинг, а не война.

В столице очень неспокойно

Мы еще с час наблюдали за митингующими. Скандировались лозунги, подъезжали машины с водой и едой, люди садились на газоны или просто на дорогу, чтобы отдохнуть. Несмотря на масштабность митинга, толпа все же придерживалась действительно мирных рамок, так что в целом обстановка была спокойная.

Военные просто заехали на территорию министерства и разгонять митингующих не спешили, полицейских и вовсе не было видно. Через пару часов мы узнали почему, но об этом чуть позже. А сейчас мы решили двинуться в сторону дома, чтобы наконец-то поесть и отдохнуть. Обейд Хатим — так называется улица, по которой прибывали митингующие. И если с утра пробка была метров 800, то вечером нам пришлось пройти аж три километра, только через такое расстояние на этой улице заканчивалась пробка из машин митингующих.

Мы поймали такси и поехали в сторону дома. Простого маршрута не получилось, четыре раза водителю пришлось искать объездные пути, потому что на перекрестках горели покрышки, вокруг которых скакала молодежь с закрытыми лицами и криками «Свобода». Они стучали палками по фонарям, перекрывали дороги, разбирали брусчатку, несли кирпичи и всякий мусор, чтобы набросать это на дороги и перекрыть проезд.

Прямо противоположная картина тому, что мы наблюдали у министерства. Пока основная часть митингующих мирно выражала свои требования, какие-то провокаторы жгли покрышки, ломали тротуары и засоряли дороги. Правда, долго на одном месте эти группы по 10–20 человек не задерживались. Поджог, крики, захламление дороги и бегом к другому перекрестку, чтобы там повторить сценарий.

В 11-м часу вечера мы узнали, почему вокруг митингующих у министерства не было полиции: потому что полицейские гонялись за провокаторами на улицах Хартума. И как мы смогли убедиться, с ними полиция не церемонилась, любителей пожечь покрышки окружали сразу с нескольких сторон, расстреливали газовыми снарядами, а после в ход шли уже дубинки.

К полуночи практически все горящие покрышки были потушены, а провокаторы разогнаны, по крайней мере, в нашем районе. Что происходило в других районах и как прошла ночь у митингующих возле министерства — мы узнаем завтра.