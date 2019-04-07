Участники протеста в Судане убирают территорию у министерства безопасности

Хартум, 7 апреля. Участники массового митинга у министерства безопасности в Хартуме спокойно убирают мусор и отдыхают в буферной зоне, образованной у здания ведомства, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Зона составляет примерно полтора километра. Здесь дежурят дозоры из местных, они пропускают только своих и машины с водой. Левых, пытающихся проехать в зону на такси, отсекают.

Находящиеся в этой зоне люди отдыхают в тени, пьют чай. Часть участников митинга убирает мусор. К слову, кроме помятого забора со стороны расположенной рядом с министерством стройки, никаких повреждений не было.

Сейчас на месте находятся 50–60 тыс. человек. Митингующие говорят, что минувшая ночь прошла спокойно, без погромов. Утром они сами организовали уборку территории. Демонстранты подчеркивают, что провокаторы, пытавшиеся устраивать беспорядки в городе, к ним не имеют никакого отношения.

«У нас все мирно», — отметили они в беседе корреспондентом ФАН.

Там, где начинается забор министерства стоят кордоны из военных. Обстановка спокойная. Многие солдаты не вооружены. Но никто не пытается прорываться к министерству.

Участники акции говорят, что сейчас их не так много, как вчера, потому что многие разъехались по домам на ночь, но сегодня они собираются собраться снова.

Связь и Интернет на территории министерства и в буферной зоне вокруг здания не глушат. Утром сюда прибыло несколько машин с бананами и хлебом. На вопрос корреспондента ФАН, кто является организатором доставки питания, митингующие объяснили, что помощь им оказывают местные торговцы.

Отметим, что поддержку участникам протеста, выражают и военные. Солдаты обращаются к ним, уточняют, все ли в порядке.

«Военные — наши друзья, наша защита. Армия с нами», — подчеркивают активисты.

Как сообщалось ранее, акция протеста началась в столице Судана накануне, 6 апреля. Митинг проходил мирно. К министерству безопасности полицейские не пускали только провокаторов в масках и с палками в руках.

Первые массовые выступления прошли в Судане еще в декабре минувшего года. Тогда демонстранты собрались у здания генерального штаба ВС страны. Собравшиеся скандировали лозунг: «Армия и народ едины!». Президент страны Омар аль-Башир принял меры и ввел режим чрезвычайной ситуации сроком на год для решения кризиса в стране. При этом участников акций режим ЧС никак не коснулся. Под стражу были взяты только провокаторы. 23 февраля аль-Башир распустил центральное правительство. В отставку были отправлены главы всех провинций. Режим ЧС был сокращен до шести месяцев.