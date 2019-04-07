Военные РФ в Сирии зафиксировали 14 нарушений в Латакии, Хаме, Идлибе и Алеппо

Москва, 7 апреля. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 28. Об этом сообщается в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

По имеющимся данным, за прошедший день российские наблюдатели зафиксировали 14 случаев стрельбы в провинциях Латакия, Хама, Идлиб и Алеппо.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 28 случаев стрельбы в провинциях: Хама — 19, Идлиб — 5, Алеппо — 3, Латакия — 1», — следует из сообщения ведомства.

Кроме того, в Минобороны добавили, что на протяжении дня Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в провинции Дэйр-эз-Зор.

Накануне боевики в САР обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо.

Напомним, военный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). На сегодняшний день на территории САР продолжаются зачистки от боевиков и членов бандитских военных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.