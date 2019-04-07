Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Москва, 7 апреля. Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля. В этот день выжившие моряки вспомнили своих погибших товарищей и рассказали подробности гибели АПЛ.

Одну из самых современных разработок советских кораблестроителей — подлодку К-278 проекта 685 «Плавник» — спустили на воду в 1983 году. Она могла погружаться на 1027 метров, имеющиеся на тот момент средства обнаружения не могли засечь «Комсомольца», которого прозвали «Золотой рыбкой» из-за стоимости разработки.

Подлодка вышла на боевую вахту в 1989 году, перед моряками стояла следующая задача: обнаруживать и скрытно следить за кораблями потенциального противника в течение трех месяцев. Экипаж под командованием капитана первого ранга Евгения Ванина насчитывал 69 человек. На 37-е сутки похода в седьмом отсеке произошло возгорание.

Член экипажа «Комсомольца» Андрей Степанов рассказал, что после сигнала пожарной тревоги он прибыл на боевой пост в третьем отсеке и занял свое место, пишет РИА Новости.

«Почти сразу же на корабле вышла из строя связь. Мы не знали, что происходит в корме. В таких условиях очень сложно было принимать решение. Только когда люди вышли из четвертого, пятого отсеков, они рассказали о сложившейся ситуации», — поделился Степанов.

Известно, что при пожаре прогорел трубопровод, поэтому в отсеки начал поступать под высоким давлением воздух, результатом чего стало увеличение площади и интенсивности пожара. По словам командира реакторного отсека Андрея Махоты, члены экипажа сразу же «загерметизировали все переборки, подготовили средства тушения и стали ждать команду на дальнейшие действия», однако «по всем отсекам пошли короткие замыкания».

«Мы пошли на разведку. Когда дошли до переборки между пятым и шестым отсеком, там была слишком высокая температура, пожар потушить уже было невозможно. В пятом отсеке обнаружили обгоревших людей, ну а в шестом и седьмом, конечно, все были мертвы», — рассказал страшные подробности Степанов.

По его словам, первый сигнал об аварии приняли спустя час после начала пожара из-за сильных помех. Несколько бортов и плавбаза «Алексей Хлобыстов» выдвинулись на помощь подлодке. Лодка затонула за 15-20 минут.

«Мне неожиданно по ногам ударила вода. Уровень начал резко подниматься, сначала по колено, потом по грудь. Вода ледяная — дыхание сдавило. Когда выплыл наверх, лодка уже свечкой стоит <…>. Удалось отплыть в сторону. На плот мне удалось залезть только на полкорпуса, руки и ноги свело», — поделился Махота.

В аварии погибли 42 подводника, всех членов подводной лодки наградили орденом Красного Знамени.