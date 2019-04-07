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Россия

Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником

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Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником

Москва, 7 апреля. Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов геологической сферы РФ с профессиональным праздником — Днем геолога. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Многие поколения ваших предшественников внесли уникальный вклад в создание минерально-сырьевой базы страны, укрепление отечественного промышленного, энергетического потенциала, способствовали освоению огромных территорий», — следует из телеграммы главы государства.

По словам лидера РФ, на сегодняшний день геологи достойно решают стоящие перед отраслью цели и задачи.

Путин подчеркнул, что именно от работников этой сферы, их мастерства, опыта и профессионализма во многом зависит результативное развитие горно-геологического комплекса, а также рост показателей отечественной экономики.

Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба Кремля
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