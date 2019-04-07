Девочка выжила после падения с десятого этажа в Тюмени

Тюмень, 7 апреля. Девочка выпала из окна десятого этажа дома в Тюмени, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером 6 апреля на улице Амурской: девочка-подросток, которая решила сделать селфи, выпала из окна. Известно, что несовершеннолетнюю страховали два молодых человека, однако им не удалось ее удержать. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на слова пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области Александру Малыгину.

Пострадавшую незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение, ей провели операцию. В настоящее время девочка находится в реанимационном отделении на аппарате искусственной вентиляции легких в медикаментозном сне.

Ранее сообщалось, что на набережной Обводного канала в одном из домов в Санкт-Петербурге 11-летний школьник упал в шахту лифта с высоты третьего этажа. Он пытался сделать селфи.