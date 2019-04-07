Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Девочка выжила после падения с десятого этажа в Тюмени

557
0 Оставить комментарий

Девочка выжила после падения с десятого этажа в Тюмени

Тюмень, 7 апреля. Девочка выпала из окна десятого этажа дома в Тюмени, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером 6 апреля на улице Амурской: девочка-подросток, которая решила сделать селфи, выпала из окна. Известно, что несовершеннолетнюю страховали два молодых человека, однако им не удалось ее удержать. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на слова пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области Александру Малыгину.

Пострадавшую незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение, ей провели операцию. В настоящее время девочка находится в реанимационном отделении на аппарате искусственной вентиляции легких в медикаментозном сне.

Ранее сообщалось, что на набережной Обводного канала в одном из домов в Санкт-Петербурге 11-летний школьник упал в шахту лифта с высоты третьего этажа. Он пытался сделать селфи.

Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров