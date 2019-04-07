Гриценко считает, что Зеленский не готов к президентству

Киев, 7 апреля. Экс-глава министерства обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко по окончании встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в качестве главы государства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность понимает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов», — считает депутат.

Гриценко также отметил, что шоумен Зеленский не будет терпеть коррупцию на посту лидера страны, а также не будет отказываться от курса на вступление в Североатлантический альянс и Европейский союз и «унижать украинский язык».

Кроме того, по его словам, у Зеленского нет обязательств перед украинским олигархом Игорем Коломойским.

Гриценко выразил готовность проголосовать за Зеленского, если тот публично представит свою команду, а кандидаты на основные посты будут внушительными.

Выборы президента состоялись на Украине 31 марта. Согласно данным центральной избирательной комиссии, никто из кандидатов не набрал нужного для победы в первом туре количества голосов. Второй тур запланирован на 21 апреля, в нем примут участие Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.