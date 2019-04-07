Украинские политологи оценили шансы Зеленского и Порошенко выиграть выборы

В преддверии дебатов между двумя финалистами президентской гонки на Украине — Владимиром Зеленским и Петром Порошенко — ведущие киевские эксперты прокомментировали самые заметные события поствыборной недели, а также высказали свои предположения по поводу грядущего «президентского баттла» на публичной пресс-конференции, где присутствовал корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве.

По мнению политолога Алексея Якубина, украинская политика «с каждым месяцем все больше впадает в сюрреализм», и сегодня этот процесс уже вышел за рамки допустимого.

«Ранее на Украине не было ситуации, когда один из кандидатов в президенты, используя современные медиа, создавал бы реальный хайп в духе Голливуда. Или даже Болливуда. Тем не менее Зеленский скорее выиграл эту неделю, поскольку смог «перестроить под себя» всю повестку дня», — считает эксперт.

Якубин напомнил, что изначально в команде Порошенко присутствовала вера в дебаты как в некое вундерваффе — «чудо-оружие». Однако Зеленский настолько эффективно «вернул подачу» Банковой, что теперь именно Порошенко приходится подстраиваться под его условия. Впрочем, считает аналитик, на Банковой уже немного отошли от шока и вскоре наверняка попытаются перехватить инициативу.

«Вера Порошенко в то, что за счет успешно проведенных дебатов можно нивелировать электоральную разницу в 15% голосов, — это довольно наивная надежда, — говорит Якубин. — Он и Зеленский продолжают участие в гонке уже в разных весовых категориях. Зеленский, так или иначе, ассоциируется у украинцев с надеждой, неким шансом на лучшее будущее. Порошенко ассоциируют с пятью последними годами — самыми тяжелыми в новейшей истории Украины. Поэтому его «политический опыт» в глазах избирателя — скорее проблема, чем бонус. Зеленский же привлекает людей своей неопытностью и искренностью».

При этом Банковую губит и то, что там «забыли сменить пластинку», считает аналитик. В окружении Порошенко по-прежнему говорят о «марионетке [украинского олигарха Игоря] Коломойского», вопрошают, «как можно представить комика в роли главнокомандующего» и т. д.

«Это означает, что действующий гарант и его команда так и не сделали глобальных выводов из ситуации. Им кажется, что они сейчас «загонят Зеленского в угол», выиграют дебаты — и переизбрание у них в кармане, — говорит Якубин. — Но, как показывает мировой опыт, никакие дебаты не могут так резко развернуть электоральные предпочтения граждан. И данные социологов о том, что 74% украинцев желают видеть дебаты, не означают, что они хотят поменять свое мнение. Граждане жаждут полноценного политического шоу».

Одна из свежих электоральных ошибок Порошенко, по мнению Якубина, когда он перед сдачей анализов крови заочно заявил Зеленскому: «Будь мужиком!» Тем самым он фактически разрушил свой имидж как «европейского политика», который ни при каких обстоятельствах не стал бы говорить подобного оппоненту.

Как считает глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, «дебаты — это проблема для Зеленского».

«Все прекрасно знают, что может сказать на них Порошенко, но мало кто представляет себе, что скажет Зеленский. Его позиция по ключевым социально-экономическим вопросам до сих пор была выражена очень слабо, — говорит Бортник. — При этом украинцев, которые в первом туре выборов голосовали за других кандидатов, больше половины от общей массы. На кону стоят более 10 млн голосов».

Он напомнил: в экспертной среде есть понимание, что Зеленскому не очень желательно принимать участие в том формате дебатов, который хочет навязать ему президентская команда. Потому что жонглировать цифрами и фактами наравне с Порошенко он явно не сможет и рискует бледно выглядеть на его фоне.

«То, что Порошенко согласился на все условия Зеленского — вроде стадиона и сдачи анализов, говорит о том, что он реально жаждет добраться до открытой дискуссии с оппонентом. И там уже «положить его на лопатки», «нокаутом выиграть бой», который он сегодня проигрывает по очкам».

Приглашение Юлии Тимошенко на дебаты в качестве «независимого судьи» — заведомо безуспешный ход. По мнению аналитика, «Тимошенко настолько сильно не любит действующего президента, что дебаты неизбежно бы перешли в формат «двое против одного».

«Выдвигая друг другу все новые условия, кандидаты обмениваются «технологическими месседжами». Во-первых, кто из них больший трус. Во-вторых, кто из них алкоголик или наркоман. В-третьих, кто из них больший лжец и пытается выторговать себе условия покомфортнее, — считает Бортник. — В целом же вся эта дискуссия вокруг дебатов очень вредна для выборов как таковых, потому что она «туннелизировала» всю избирательную кампанию. Мы практически перестали обсуждать такие важные для общества вопросы, как установление мира в Донбассе, борьба с коррупцией, социально-экономическое развитие, внешняя политика и т. д.»

Кроме того, считает глава УИАМП, на второй план отошли важные вопросы формирования «президентских команд» кандидатов, обсуждения их ключевых членов. Никто на Украине почему-то уже не обсуждает качество проведения выборов в первом туре, при том что там было зафиксировано огромное количество нарушений закона (более полутора тысяч только официально).